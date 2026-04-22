Morre segundo soldado francês da missão da ONU no Líbano

Um soldado francês morreu nesta quarta-feira (22) devido aos ferimentos causados por "combatentes" do movimento islamista Hezbollah, no Líbano, na mesma "emboscada" que provocou a morte de outro capacete azul do país, anunciou o presidente Emmanuel Macron.

A França participa na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), que, no último sábado (18), foi alvo de uma emboscada que Macron atribuiu ao movimento islamista pró-iraniano, em plena guerra no Oriente Médio. O Hezbollah negou envolvimento no ataque.

"O cabo Anicet Girardin (...) repatriado ontem do Líbano, onde havia sido gravemente ferido por combatentes do Hezbollah, morreu nesta manhã devido aos ferimentos", escreveu Macron na rede social X.

"Morreu pela França. A Nação, que amanhã prestará homenagem ao primeiro-sargento Florian Montorio, mortalmente ferido durante a mesma emboscada, saúda com emoção o cabo Anicet Girardin e seu sacrifício", acrescentou.

O Hezbollah arrastou o Líbano, em março, para a guerra no Oriente Médio ao lançar foguetes contra Israel em apoio ao Irã. Apesar da trégua em vigor entre os dois lados, ataques continuam sendo registrados.

As patrulhas da Finul operam no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Durante décadas, os capacetes azuis da ONU atuaram como força de separação entre os dois países, mas seu mandato termina no final deste ano.

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