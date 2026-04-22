Supremo Tribunal da Espanha confirma absolvição de Neymar

O Supremo Tribunal da Espanha confirmou a absolvição do atacante brasileiro Neymar e dos demais réus pelas supostas irregularidades em sua contratação pelo Barcelona em 2013, assim como já havia decidido a Audiência da cidade catalã após o julgamento há quase quatro anos.

Em um comunicado emitido nesta quarta-feira (22), o principal tribunal espanhol considerou "que os fatos provados refletiram a inconsistência da acusação", que era exercida apenas pela empresa brasileira DIS, detentora de 40% dos direitos federativos de Neymar quando ele ainda era uma jovem promessa do Santos.

"Não houve crime de corrupção em negócios nem fraude imprópria. Nem por parte do jogador, nem de seus representantes, nem do FC Barcelona. Tudo se deve a uma decisão esportiva do clube, que quis assegurar sua contratação e depois decidiu antecipá-la", acrescenta a nota.

A sentença do Supremo Tribunal, com data de 16 de abril, confirma assim a decisão da Audiência de Barcelona, que já havia absolvido o jogador de 34 anos, seus pais, os ex-presidentes do Barcelona Sandro Rosell e Josep María Bartomeu e um ex-dirigente do clube paulista em dezembro de 2022.

O início da saga judicial remonta a 2015, quando a DIS recorreu à Justiça espanhola acusando o clube catalão, o jogador e o seu círculo de enganá-la para ocultar o valor real da polêmica transferência.

A DIS, que recebeu 6,8 milhões de euros na operação, declarou, além disso, não ter sido informada de um suposto contrato de exclusividade assinado em 2011 com o Barcelona, e que teria adulterado a livre concorrência para garantir a contratação do atacante.

Contudo, nem o Ministério Público — que acabou retirando suas acusações na reta final do julgamento — nem depois os magistrados consideraram os fatos como crimes.

Após o midiático julgamento realizado em 2022 em Barcelona — ao qual Neymar compareceu para depor enquanto era jogador do Paris Saint-Germain —, a Audiência de Barcelona absolveu os acusados, mas a DIS decidiu recorrer.

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