Direita e extrema direita alcançam acordo para governar região espanhola de Extremadura
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A direita e a extrema direita espanholas chegaram a um acordo, nesta quarta-feira (22), para governar em conjunto a região oeste de Extremadura, um sinal de reaproximação entre os dois partidos que anteriormente haviam rompido coalizões regionais semelhantes.
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María Guardiola, do Partido Popular (PP, direita), foi reeleita presidente regional da Extremadura no Parlamento regional com o apoio do partido de extrema direita Vox, com 40 votos a favor, 25 contra e nenhuma abstenção.
Após a posse, Guardiola foi abraçada pelo líder local do Vox, Óscar Fernández, que agora atuará como vice-presidente regional da Extremadura.
O pacto gerou críticas generalizadas, particularmente do governo central de esquerda do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, que nesta quarta-feira, no Congresso em Madri, o classificou como "um tapa na cara da Constituição".
O Executivo rejeita, sobretudo, o fato de o pacto de Extremadura estabelecer uma "prioridade nacional" para os benefícios sociais, o que significa que os moradores locais têm prioridade sobre os estrangeiros. Sánchez argumenta que isso constitui uma discriminação entre cidadãos.
Segundo trechos publicados pela imprensa espanhola, o acordo de 74 pontos tem um viés anti-imigração e estabelece este princípio de "prioridade nacional" de modo que "todos os auxílios, subsídios e benefícios públicos" sejam distribuídos principalmente "àqueles que mantêm um vínculo real, duradouro e verificável com o território".
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