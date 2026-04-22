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Direita e extrema direita alcançam acordo para governar região espanhola de Extremadura

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AFP
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Repórter
22/04/2026 10:27

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A direita e a extrema direita espanholas chegaram a um acordo, nesta quarta-feira (22), para governar em conjunto a região oeste de Extremadura, um sinal de reaproximação entre os dois partidos que anteriormente haviam rompido coalizões regionais semelhantes. 

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María Guardiola, do Partido Popular (PP, direita), foi reeleita presidente regional da Extremadura no Parlamento regional com o apoio do partido de extrema direita Vox, com 40 votos a favor, 25 contra e nenhuma abstenção. 

Após a posse, Guardiola foi abraçada pelo líder local do Vox, Óscar Fernández, que agora atuará como vice-presidente regional da Extremadura. 

O pacto gerou críticas generalizadas, particularmente do governo central de esquerda do primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, que nesta quarta-feira, no Congresso em Madri, o classificou como "um tapa na cara da Constituição". 

O Executivo rejeita, sobretudo, o fato de o pacto de Extremadura estabelecer uma "prioridade nacional" para os benefícios sociais, o que significa que os moradores locais têm prioridade sobre os estrangeiros. Sánchez argumenta que isso constitui uma discriminação entre cidadãos. 

Segundo trechos publicados pela imprensa espanhola, o acordo de 74 pontos tem um viés anti-imigração e estabelece este princípio de "prioridade nacional" de modo que "todos os auxílios, subsídios e benefícios públicos" sejam distribuídos principalmente "àqueles que mantêm um vínculo real, duradouro e verificável com o território".

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mig/mdm/du/rs/an/aa/fp

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