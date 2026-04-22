Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Alemanha reduz à metade sua previsão de crescimento para 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/04/2026 10:27

compartilhe

SIGA

O governo alemão reduziu à metade, nesta quarta-feira (22), a sua previsão de crescimento para 2026, de 1,0% para 0,5%, em uma economia impactada pelo choque energético provocado pela guerra no Irã.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A recuperação econômica prevista para este ano está sendo mais uma vez freada por choques geopolíticos externos", segundo a ministra da Economia, Katherina Reiche, que pediu "reformas estruturais profundas para recuperar uma economia dinâmica e competitiva".

A Itália também reduziu ligeiramente nesta quarta-feira suas estimativas de crescimento. 

O governo agora aposta em um pequeno avanço de 0,6% tanto em 2026 quanto em 2027, ante 0,7% e 0,8% previstos até agora, anunciou o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti. 

O ministro justificou as novas previsões pelo "choque energético que a guerra no Oriente Médio está gerando em escala mundial, europeia e, portanto, também italiana". 

"Perguntaram-me o que eu previa e eu disse: perguntem ao Trump", acrescentou, em referência ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jpl/alf/pc/erl/yr/fp

Tópicos relacionados:

alemanha conjuntura economia governo indices

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay