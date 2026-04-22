Irã anuncia apreensão de navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta quarta-feira (22) que sua força naval interceptou dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz e conduziu ambos para águas territoriais da República Islâmica.

"A força naval do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica identificou e deteve esta manhã, no estreito de Ormuz, dois navios infratores", afirmou o exército ideológico em um comunicado.

"Os dois navios infratores (...) foram apreendidos pelo CGRI e conduzidos para a costa iraniana", acrescenta a nota.

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