Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã anuncia apreensão de navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/04/2026 07:41

compartilhe

SIGA

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta quarta-feira (22) que sua força naval interceptou dois navios que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz e conduziu ambos para águas territoriais da República Islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A força naval do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica identificou e deteve esta manhã, no estreito de Ormuz, dois navios infratores", afirmou o exército ideológico em um comunicado. 

"Os dois navios infratores (...) foram apreendidos pelo CGRI e conduzidos para a costa iraniana", acrescenta a nota.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mzjfx/mas/erl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay