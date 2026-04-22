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China rejeita insinuações de Trump sobre ajuda militar ao Irã

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Repórter
22/04/2026 07:29

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A China afirmou nesta quarta-feira (22) que dá o exemplo em termos de respeito às suas obrigações internacionais, em reação a declarações de Donald Trump, que insinuou que Pequim poderia ter ajudado o Irã a reconstituir seu armamento. 

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Os iranianos "provavelmente reconstituíram um pouco suas reservas" de armamento desde a entrada em vigor do cessar-fogo, disse Trump na terça-feira durante uma entrevista ao canal CNBC.

Ele acrescentou que os Estados Unidos apreenderam um navio que "transportava certas coisas, o que não era nada bom, talvez um presente da China, não sei", sem revelar mais detalhes. 

Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, destacou que "como grande potência responsável, a China sempre deu o exemplo ao cumprir suas obrigações internacionais".

A China é um parceiro comercial estratégico do Irã: mais de 80% das exportações de petróleo iraniano tinham a China como destino antes da guerra, segundo a empresa de análise Kpler. 

A China demonstra moderação em relação aos Estados Unidos desde o início da guerra. O presidente Trump deve visitar Pequim em maio.

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ehl/lal/hdy/ahg/mas/fp-jc

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