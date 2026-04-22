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Inflação no Reino Unido sobe para 3,3% em março com aumento dos combustíveis

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Repórter
22/04/2026 06:53

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A inflação no Reino Unido subiu para 3,3% em termos anuais em março, contra 3% de fevereiro, impulsionada pela alta dos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio, anunciou nesta quarta-feira (22) o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). 

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A aceleração da inflação, dentro das expectativas dos economistas, é explicada "em grande medida pelo aumento dos preços dos combustíveis, que registraram o maior avanço em quase três anos", destacou Grant Fitzner, economista-chefe do ONS.

A ministra das Finanças, Rachel Reeves, reiterou a oposição do governo trabalhista ao conflito que aumentou o custo de vida para milhões de britânicos. 

"Esta não é a nossa guerra, mas está encarecendo as contas das famílias e das empresas. Por isso, a minha prioridade número um é conter os custos", declarou. 

A guerra entre Estados Unidos e Irã começou em 28 de fevereiro e provocou a disparada dos preços da energia. Desde então, os valores recuaram em consequência de um cessar-fogo que o presidente americano, Donald Trump, prorrogou na terça-feira.

Contudo, os preços do petróleo e do gás continuam muito acima dos níveis anteriores à guerra, já que os fornecimentos do Golfo seguem bloqueados em grande medida.

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ode/ctx/abx/arm/ahg/pb/ahg/fp

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