Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA aprovam tratamento contra diabetes para crianças a partir de um ano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/04/2026 06:29

compartilhe

SIGA

O governo dos Estados Unidos aprovou o uso em crianças a partir de um ano do tratamento Tzield, utilizado para frear a progressão do diabetes tipo 1, anunciou nesta quarta-feira (22) o grupo farmacêutico francês Sanofi. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Até agora, o tratamento nos Estados Unidos estava reservado para adultos e crianças a partir de oito anos de idade. Com a nova medida, poderá ser usado por crianças a partir de um ano. 

A aprovação pela agência norte-americana de medicamentos (FDA) "ressalta a importância de agir sobre o sistema imunológico em um estágio inicial do diabetes autoimune tipo 1, com o objetivo de influenciar a progressão natural da doença ao retardar a perda da produção de insulina pelo pâncreas", explicou Christopher Corsico, diretor global de desenvolvimento da Sanofi, em um comunicado. 

O tratamento não cura, mas desacelera a progressão da doença crônica ao conter a reação autoimune.

Ele atua quando o diabetes é detectável, mas antes do surgimento de sintomas (fase 2), para frear sua evolução para a fase clínica da doença (fase 3), que exige injeções de insulina para reduzir a glicemia. 

Kimber Simmons, professora associada de Pediatria do Barbara Davis Center, nos Estados Unidos, destacou que "é especialmente importante porque estas crianças costumam apresentar o risco mais elevado de progressão rápida e imprevisível". 

A Comissão Europeia aprovou em janeiro a aplicação do mesmo tratamento da Sanofi, sob o nome de "Teizeild", somente a partir dos oito anos. 

A Sanofi adquiriu em 2023 a empresa americana de biotecnologia Provention Bio por 2,9 bilhões de dólares (14,5 bilhões de reais), em um plano de reforçar sua presença nos tratamentos contra diabetes e doenças imunológicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

alh/jbo/spi/fio/mas/ahg

Tópicos relacionados:

ciencia eua franca saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay