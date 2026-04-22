Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Toluca denuncia racismo contra o brasileiro Helinho

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/04/2026 06:05

compartilhe

SIGA

O clube mexicano Toluca denunciou na terça-feira (21) que o atacante brasileiro Helinho é alvo de insultos racistas desde sábado, após uma discussão com jogadores do América em uma partida do torneio Clausura. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No fim da partida que o América venceu o Toluca por 2-1, no sábado, no estádio Banorte (antes conhecido como Azteca), Helinho foi expulso e, antes de deixar o campo, trocou socos com Alejandro Zendejas, jogador do América. Em seguida, a caminho do vestiário, o brasileiro teve outro incidente com o capitão do América, Henry Martín.

"Helinho e sua família têm sido vítimas de assédio, insultos e ataques racistas, não apenas naquele dia no estádio, mas também nos dias posteriores, nas redes sociais", denunciou o Toluca em um comunicado. 

Diante dos ataques discriminatórios contra Helinho, o Toluca vai colaborar com uma investigação aberta pela Comissão de Gênero e Diversidade da Federação Mexicana de Futebol (FMF) "para definir as responsabilidades correspondentes".

Helinho foi punido pela Comissão Disciplinar da FMF com três partidas de suspensão e uma multa "pela expulsão, conduta violenta e confusões dentro do estádio". 

O ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino perderá os últimos jogos da fase de classificação do Clausura, contra Mazatlán e León, e a partida de ida das quartas de final. 

Além de Helinho, também foram punidos com um jogo de suspensão cada um e multa o técnico do Toluca, o argentino Antonio Mohamed, e os jogadores do América Zendejas e Martín.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jcm/ma/fp

Tópicos relacionados:

bra fbl mex racismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay