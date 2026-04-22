Ucrânia retomará o transporte de petróleo russo para a Europa

O oleoduto Druzhba, que transporta petróleo russo para a Hungria e a Eslováquia, retomará as operações "dentro de algumas horas", informou nesta quarta-feira (22) à AFP um funcionário de alto escalão do governo da Ucrânia, dando a entender que a disputa entre Kiev e Budapeste chegou ao fim.

A Ucrânia recebeu o pedido do grupo húngaro de petróleo e gás MOL, fornecedor para os dois países, e o trânsito deve ser retomado "em algumas horas", destacou a fonte, que pediu anonimato.

A retomada das operações do oleoduto deve encerrar uma longa disputa com a Hungria e permitir que a União Europeia (UE) desbloqueie um empréstimo de 90 bilhões de euros, crucial para a Ucrânia.

O oleoduto estava fora de serviço desde que um trecho no oeste da Ucrânia foi danificado por um ataque russo em janeiro.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, derrotado nas legislativas de 12 de abril, acusava a Ucrânia de adiar os reparos e bloqueava, em retaliação, o empréstimo europeu.

A Eslováquia, país muito dependente do petróleo russo, também ameaçava impedir a aprovação do próximo pacote de sanções contra a Rússia.

"Cumprimos todos os nossos compromissos ao reparar a infraestrutura", declarou o chefe da diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga.

A UE espera desbloquear o empréstimo para a Ucrânia nesta quarta-feira, durante uma reunião em Bruxelas dos embaixadores dos países-membros.

A ajuda europeia deve permitir que a Ucrânia financie sua defesa contra o Exército russo, além de garantir as despesas do Estado no período 2026-2027.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-ant/phy/ahg/erl/fp