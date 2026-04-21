Londres recebe conversas sobre missão para proteger navegação em Ormuz

O Reino Unido anunciou que acolherá a partir desta quarta-feira (22, data local) militares de cerca de 30 países para debater durante dois dias a formação de uma missão liderada em conjunto com a França para proteger a navegação no Estreito de Ormuz.

Essa via, por onde transitava um quinto das exportações mundiais de hidrocarbonetos, foi bloqueada efetivamente pelo Irã após ser alvo de ataques de Estados Unidos e Israel, iniciados em 28 de fevereiro e que deram início à guerra no Oriente Médio.

Esta conferência permitirá "progredir no planejamento detalhado" da reabertura do estreito assim que as condições permitirem, após os "avanços" obtidos nas conversas em Paris na semana passada, detalhou o Ministério da Defesa britânico.

"O objetivo de hoje e amanhã é traduzir o consenso diplomático em um plano comum para garantir a liberdade de navegação no estreito e apoiar um cessar-fogo duradouro", declarou o ministro da Defesa britânico, John Healey, citado em comunicado.

Healey mostrou-se confiante de que "é possível obter avanços concretos".

Estas conversas chegam após as negociações sobre este estreito estratégico, que reuniram, na sexta-feira, em Paris, mais de 40 países, sob a direção do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e do presidente francês, Emmanuel Macron.

Starmer indicou que França e Reino Unido vão liderar a missão multinacional para garantir a liberdade de navegação em Ormuz "assim que as condições permitirem".

Londres e Paris insistiram em que esta força seria exclusivamente defensiva e apenas seria destacada quando uma paz duradoura estiver estabelecida na região.

Estados Unidos e Irã não participaram dessas conversas.

Antes da reunião de Paris, Downing Street tinha anunciado a realização de uma cúpula de planejamento militar esta semana, sem dar mais detalhes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

am/ial/liu/arm/mvl/rpr