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SpaceX anuncia opção de compra do editor de código Cursor por US$ 60 bilhões

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AFP
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Repórter
21/04/2026 21:01

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A SpaceX anunciou, nesta terça-feira (21), uma parceria com Cursor, um editor de código de programação assistido por IA altamente conceituado entre desenvolvedores, que inclui uma opção de compra por 60 bilhões de dólares (cerca de 299 bilhões de reais) até o final do ano. 

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O acordo faz parte da corrida para desenvolver serviços de IA que Elon Musk pretende financiar por meio da estreia de sua empresa na Bolsa, um processo em andamento. 

A SpaceX, empresa aeroespacial do magnata, absorveu recentemente sua empresa de IA, a xAI, para acelerar o desenvolvimento de seu projeto de construção de centros de dados no espaço. 

O Cursor "concedeu à SpaceX o direito de adquirir" a empresa "este ano por 60 bilhões de dólares ou pagar 10 bilhões de dólares para colaborar", diz uma mensagem publicada pela SpaceX na rede X.

Essa parceria com o Cursor também faz parte de uma corrida no Vale do Silício para atrair desenvolvedores profissionais, que se tornaram o principal motor de crescimento da indústria de IA.

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tu-bl/dga/nn/aa

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