Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem é executado na Flórida após passar 35 anos no corredor da morte

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/04/2026 20:37

compartilhe

SIGA

Um homem que esteve por 35 anos no corredor da morte da Flórida, nos Estados Unidos, pelo assassinato de sua vizinha, foi executado com uma injeção letal nesta terça-feira (21), informaram funcionários estaduais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Chadwick Willacy, de 58 anos, foi declarado morto às 18h15 locais (19h15 em Brasília) na prisão estadual de Raiford, informou o Departamento Correcional da Flórida em comunicado.

Willacy foi sentenciado à pena de morte em 1991 pelo assassinato, um ano antes, de sua vizinha Marlys Satger, de 56 anos, que o surpreendeu enquanto ele roubava sua residência.

Até agora em 2026, oito execuções foram realizadas nos Estados Unidos, cinco delas na Flórida.

No total, 47 condenados à pena capital foram executados nos Estados Unidos no ano passado, o maior número desde 2009, quando houve 52.

A Flórida foi o estado que mais aplicou a pena de morte em 2025, com 19 execuções. Os estados de Alabama, Carolina do Sul e Texas realizaram cinco cada um.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados do país, enquanto outros três — Califórnia, Oregon e Pensilvânia — mantêm moratórias sobre sua aplicação.

O presidente Donald Trump apoia a pena capital e, em seu primeiro dia no cargo, pediu que seu alcance fosse ampliado para "os crimes mais vis".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cl/dw/mvl/nn/rpr/aa

Tópicos relacionados:

capital eua execucao homicidio justica pena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay