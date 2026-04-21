Homem é executado na Flórida após passar 35 anos no corredor da morte

Um homem que esteve por 35 anos no corredor da morte da Flórida, nos Estados Unidos, pelo assassinato de sua vizinha, foi executado com uma injeção letal nesta terça-feira (21), informaram funcionários estaduais.

Chadwick Willacy, de 58 anos, foi declarado morto às 18h15 locais (19h15 em Brasília) na prisão estadual de Raiford, informou o Departamento Correcional da Flórida em comunicado.

Willacy foi sentenciado à pena de morte em 1991 pelo assassinato, um ano antes, de sua vizinha Marlys Satger, de 56 anos, que o surpreendeu enquanto ele roubava sua residência.

Até agora em 2026, oito execuções foram realizadas nos Estados Unidos, cinco delas na Flórida.

No total, 47 condenados à pena capital foram executados nos Estados Unidos no ano passado, o maior número desde 2009, quando houve 52.

A Flórida foi o estado que mais aplicou a pena de morte em 2025, com 19 execuções. Os estados de Alabama, Carolina do Sul e Texas realizaram cinco cada um.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados do país, enquanto outros três — Califórnia, Oregon e Pensilvânia — mantêm moratórias sobre sua aplicação.

O presidente Donald Trump apoia a pena capital e, em seu primeiro dia no cargo, pediu que seu alcance fosse ampliado para "os crimes mais vis".

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