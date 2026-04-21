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Peru adia compra de caças F-16 dos Estados Unidos

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Repórter
21/04/2026 20:25

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O presidente interino do Peru, José María Balcázar, anunciou nesta terça-feira (21) que adiou a compra de 24 caças F-16 dos Estados Unidos, deixando o contrato milionário nas mãos do governo que assumirá o poder em julho. 

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Em outubro de 2024, o Peru anunciou que renovaria sua frota de defesa aérea após quase três décadas com a compra de aviões de combate de última geração. 

O presidente interino de esquerda deixou o acordo sob a responsabilidade de seu sucessor, que será eleito em segundo turno em junho, em meio à instabilidade política crônica. 

"Este contrato será adiado para que o novo presidente eleito possa finalizar este tipo de compra", disse Balcázar em declarações à rádio RPP. 

O acordo entre as autoridades peruanas e representantes da empresa americana Lockheed Martin estava previsto para ser assinado na sexta-feira passada em Lima, segundo informações da imprensa local. 

Naquele mesmo dia, o embaixador dos EUA em Lima, o empresário Bernardo Navarro, emitiu um alerta na rede X: 

"Se negociarem de má-fé com os EUA e minarem os interesses americanos (...), usarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região", declarou o diplomata de origem cubana. 

"Ainda não há compra", enfatizou o presidente interino, cujo mandato termina em 28 de julho, após ter assumido o cargo em fevereiro.

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ljc/vel/aa

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