Peru adia compra de caças F-16 dos Estados Unidos

O presidente interino do Peru, José María Balcázar, anunciou nesta terça-feira (21) que adiou a compra de 24 caças F-16 dos Estados Unidos, deixando o contrato milionário nas mãos do governo que assumirá o poder em julho.

Em outubro de 2024, o Peru anunciou que renovaria sua frota de defesa aérea após quase três décadas com a compra de aviões de combate de última geração.

O presidente interino de esquerda deixou o acordo sob a responsabilidade de seu sucessor, que será eleito em segundo turno em junho, em meio à instabilidade política crônica.

"Este contrato será adiado para que o novo presidente eleito possa finalizar este tipo de compra", disse Balcázar em declarações à rádio RPP.

O acordo entre as autoridades peruanas e representantes da empresa americana Lockheed Martin estava previsto para ser assinado na sexta-feira passada em Lima, segundo informações da imprensa local.

Naquele mesmo dia, o embaixador dos EUA em Lima, o empresário Bernardo Navarro, emitiu um alerta na rede X:

"Se negociarem de má-fé com os EUA e minarem os interesses americanos (...), usarei todas as ferramentas disponíveis para proteger e promover a prosperidade e a segurança do nosso país e da região", declarou o diplomata de origem cubana.

"Ainda não há compra", enfatizou o presidente interino, cujo mandato termina em 28 de julho, após ter assumido o cargo em fevereiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljc/vel/aa