Wall Street fecha em baixa com incerteza sobre conflito entre EUA e Irã

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (21), diante da ausência de confirmação de novas conversas entre Estados Unidos e Irã, e antes que o presidente americano, Donald Trump, anunciasse uma extensão da trégua que expiraria nas próximas horas.

Os índices Dow Jones e Nasdaq recuaram 0,59% cada um, enquanto o ampliado S&P 500 caiu 0,63%.

Manchetes sobre a possibilidade de "as negociações entre Estados Unidos e Irã não continuarem causam algumas dúvidas", disse à AFP Patrick O'Hare, do site Briefing.com.

Pouco depois do fechamento em Wall Street, Trump anunciou que estenderia o cessar-fogo com Teerã para dar mais tempo para as negociações. No entanto, o Irã advertiu que, do seu ponto de vista, a trégua termina à meia-noite desta terça-feira (GMT, 21h em Brasília).

Por ora, não há anúncios de novas negociações. Posteriormente, a Casa Branca confirmou que o vice-presidente J.D. Vance não viajaria ao Paquistão nesta terça-feira para se encontrar com enviados iranianos.

Em seu anúncio, Trump também disse que o bloqueio aos portos iranianos continua, um dos principais pontos de desacordo entre as partes.

"Toda vez que nos deparamos com um desses choques geopolíticos ou uma guerra, o mercado tende a se desvincular deles em algumas semanas ou meses", indicou Nancy Tengler, da Laffer Tengler Investments. Isso explicaria a queda moderada dos índices de ações.

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