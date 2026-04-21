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Inter vence Como de virada (3-2) e avança à final da Copa da Itália

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Repórter
21/04/2026 19:13

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A Inter ainda pode sonhar com a 'dupla coroa'. Com uma grande atuação do meio-campista turco Hakan Calhanoglu, a atual líder isolada da Serie A, que perdia por 2 a 0 em casa para o Como, protagonizou uma virada dramática na reta final para vencer por 3 a 2 e se classificar para a final da Copa da Itália. 

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Após marcar dois gols (69' e 86'), Calhanoglu deu uma assistência para Petar Sucic (89'), que desempatou o confronto após o 0 a 0 no jogo de ida, em Como. 

A equipe do Como, comandada pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, havia aberto uma vantagem de dois gols no estádio de San Siro por meio do croata Martin Baturina (32') e do francês Lucas Da Cunha (48'). 

A Inter disputará a final no dia 13 de maio, em Roma, contra o vencedor do duelo entre Atalanta e Lazio. 

As duas equipes empataram em 2 a 2 no jogo de ida, em Roma, e nesta quarta-feira, em Bérgamo, brigarão pela outra vaga na decisão. 

A Inter pode sonhar com uma 'dupla coroa' nacional. Os 'nerazzurri' lideram atualmente a Serie A com 12 pontos de vantagem sobre o Napoli, restando cinco rodadas para o fim do campeonato. 

Já na Champions League, a campanha da equipe foi decepcionante. Os interistas foram eliminados na repescagem para as oitavas de final pelo norueguês Bodo/Glimt.

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cpb/dar/iga/cl/aam

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