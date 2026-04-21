Lens vence Toulouse (4-1) e vai à final da Copa da França
O Lens se classificou para a final da Copa da França, competição que os 'Sangue e Ouro' jamais venceram, ao derrotar sem grandes dificuldades o Toulouse por 4 a 1 nesta terça-feira (21), nas semifinais, no Stade Bollaert.
Os vice-líderes da Ligue 1, logo atrás do Paris Saint-Germain na tabela, balançaram as redes com Florian Thauvin (de pênalti, aos 9 minutos, Allan Saint-Maximin aos 18, Mathieu Udol aos 36 e Adrien Thomasson, no segundo tempo (74').
O atacante argentino Santiago Hidalgo chegou a diminuir para 2 a 1 aos 21 minutos para o Toulouse, equipe comandada pelo técnico espanhol Carles Martínez Novell.
No dia 22 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis (nos arredores de Paris), o Lens disputará sua quarta final de Copa da França (após as decisões de 1948, 1975 e 1998).
O time vai lutar para gravar seu nome na galeria de campeões do torneio pela primeira vez em sua história contra o adversário que sairá da outra semifinal, entre Strasbourg e Nice, que se enfrentarão nesta quarta-feira.
