Lens vence Toulouse (4-1) e vai à final da Copa da França

AFP
AFP
21/04/2026 18:49

O Lens se classificou para a final da Copa da França, competição que os 'Sangue e Ouro' jamais venceram, ao derrotar sem grandes dificuldades o Toulouse por 4 a 1 nesta terça-feira (21), nas semifinais, no Stade Bollaert. 

Os vice-líderes da Ligue 1, logo atrás do Paris Saint-Germain na tabela, balançaram as redes com Florian Thauvin (de pênalti, aos 9 minutos, Allan Saint-Maximin aos 18, Mathieu Udol aos 36 e Adrien Thomasson, no segundo tempo (74'). 

O atacante argentino Santiago Hidalgo chegou a diminuir para 2 a 1 aos 21 minutos para o Toulouse, equipe comandada pelo técnico espanhol Carles Martínez Novell. 

No dia 22 de maio, no Stade de France, em Saint-Denis (nos arredores de Paris), o Lens disputará sua quarta final de Copa da França (após as decisões de 1948, 1975 e 1998). 

O time vai lutar para gravar seu nome na galeria de campeões do torneio pela primeira vez em sua história contra o adversário que sairá da outra semifinal, entre Strasbourg e Nice, que se enfrentarão nesta quarta-feira. 

