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EUA anuncia ajuda de US$ 10 milhões à Bolívia para combater doenças infecciosas

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AFP
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Repórter
21/04/2026 18:25

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Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (21), um auxílio de 10 milhões de dólares (49,8 milhões de reais) para a Bolívia, destinado ao fortalecimento do combate a doenças infecciosas, como parte de um programa conjunto no qual La Paz contribuirá com mais 2 milhões de dólares (9,9 milhões de reais).

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"Os Estados Unidos pretendem estabelecer, até dezembro de 2028, uma estrutura de colaboração que direcionará recursos para interromper a transmissão de doenças tropicais negligenciadas (DTNs), adquirir medicamentos antirretrovirais que salvam vidas e apoiar a Bolívia em seu caminho rumo à autonomia e autossuficiência em seu sistema de saúde", explicou o Departamento de Estado em comunicado. 

O memorando assinado com La Paz faz parte da nova estratégia diplomática do governo de Donald Trump que, pouco depois de assumir o cargo há pouco mais de um ano, extinguiu a principal agência de ajuda externa, a Usaid, em meio a acusações de uso indevido de fundos e interferência nos assuntos de outros países. 

O novo programa de saúde, denominado Estratégia Global de Saúde Estados Unidos Primeiro ("America First"), tem um orçamento de 12,8 bilhões de dólares (63,7 bilhões de reais), somado a 7,8 bilhões de dólares (38,8 bilhões de reais) em investimentos dos países beneficiários. 

Até o momento, os Estados Unidos assinaram memorandos de entendimento com 31 países pobres ou em desenvolvimento, segundo o comunicado.

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jz/dga/aa

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