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Leicester, campeão da Premier League em 2016, é rebaixado para a 3ª divisão inglesa

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AFP
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Repórter
21/04/2026 18:25

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o Leicester City sofreu nesta terça-feira (21) seu segundo rebaixamento consecutivo e disputará a terceira divisão do futebol inglês na próxima temporada, dez anos após o surpreendente título da Premier League conquistado pelos 'Foxes', que contavam com jogadores como Jamie Vardy, Riyad Mahrez e N'Golo Kanté. 

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O empate em casa por 2 a 2 contra o Hull City, nesta terça, selou oficialmente a queda do Leicester para a League One (a terceira divisão), uma categoria que o clube disputou apenas uma vez anteriormente, durante a temporada 2008–2009. 

Com 42 pontos, os 'Foxes' não têm mais chances matemáticas de ultrapassar a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Blackburn Rovers (21º lugar, 49 pontos), restando apenas duas rodadas para o fim do campeonato. 

O Leicester se junta assim ao Sheffield Wednesday, lanterna da Championship, que já havia sido rebaixado em fevereiro após sofrer uma punição com a retirada de dezoito pontos. 

Os 'Foxes' também tiveram seis pontos deduzidos devido a infrações financeiras cometidas no passado. Mas, mesmo sem essa penalidade, a temporada da equipe foi particularmente dolorosa: obteve apenas onze vitórias em 44 rodadas sob o comando de três treinadores diferentes, incluindo o interino Andy King. 

Este é o terceiro rebaixamento em quatro temporadas para o clube da região central da Inglaterra, que já havia caído da Premier League tanto em 2023 quanto em 2025. 

É uma dura queda para o clube que foi campeão inglês em 2016, chegou às quartas de final da Liga dos Campeões na temporada seguinte e venceu da FA Cup há cinco anos, ao derrotar o Chelsea de Thomas Tuchel na final de 2021.

No topo da tabela, o Coventry, comandado pelo técnico Frank Lampard, se sagrou campeão da Championship após golear o Portsmouth por 5 a 1 nesta terça-feira, quatro dias depois de ter garantido o acesso à Premier League.

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jta/dar/aam

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