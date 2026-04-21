Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump estende cessar-fogo com Irã, mas mantém bloqueio naval

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/04/2026 17:49

compartilhe

SIGA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (21), que prorrogará o cessar-fogo com o Irã para conceder mais tempo às negociações, mas que manterá o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump afirmou em sua plataforma Truth Social que a prorrogação do cessar-fogo foi solicitada pelo Paquistão, "com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não é surpreendente". 

"Fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", declarou. 

"Prorrogarei o cessar-fogo", afirmou, ordenando simultaneamente às forças armadas que "continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas". 

A prorrogação do cessar-fogo por Trump ocorreu horas antes de seu vencimento, embora o horário exato permanecesse incerto. 

Enquanto isso, a Casa Branca anunciou que o vice-presidente, JD Vance, não viajaria ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações de paz neste momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz-bur/nn/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra ira israel paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay