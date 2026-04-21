Trump estende cessar-fogo com Irã, mas mantém bloqueio naval

O presidente americano, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira (21), que prorrogará o cessar-fogo com o Irã para conceder mais tempo às negociações, mas que manterá o bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos do país.

Trump afirmou em sua plataforma Truth Social que a prorrogação do cessar-fogo foi solicitada pelo Paquistão, "com base no fato de que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não é surpreendente".

"Fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada", declarou.

"Prorrogarei o cessar-fogo", afirmou, ordenando simultaneamente às forças armadas que "continuem o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas".

A prorrogação do cessar-fogo por Trump ocorreu horas antes de seu vencimento, embora o horário exato permanecesse incerto.

Enquanto isso, a Casa Branca anunciou que o vice-presidente, JD Vance, não viajaria ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações de paz neste momento.

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