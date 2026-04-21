Chefe da autoridade eleitoral do Peru renuncia após irregularidades nas eleições

O chefe do órgão eleitoral que organizou as eleições gerais no Peru, Piero Corvetto, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21), poucas horas antes de comparecer perante o Ministério Público para prestar depoimento sobre irregularidades no processo.

"Espero que minha renúncia contribua para gerar um clima de maior confiança nas eleições", disse o funcionário em carta publicada em sua conta na rede X.

A carta foi endereçada ao presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aceitou sua renúncia "por unanimidade".

Corvetto estava à frente do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (Onpe) desde 31 de agosto de 2020 e havia sido ratificado no cargo em 2024.

"Considero necessário e urgente renunciar à responsabilidade que me foi confiada, no interesse da organização e condução do segundo turno das eleições presidenciais em um contexto de maior confiança pública no Onpe", explicou.

Ele descreveu as irregularidades registradas na distribuição do material eleitoral em Lima, em 12 de abril, como "problemas técnicos e operacionais".

Esses problemas causaram atrasos na abertura das seções eleitorais na capital peruana e impediram que mais de 50 mil pessoas votassem, forçando uma prorrogação de 24 horas da votação, algo sem precedentes no Peru.

A missão de observação da União Europeia (UE) apontou "graves falhas", mas especificou que não encontrou "nenhuma evidência objetiva" de fraude, como alegado pelo candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

O Júri Nacional Eleitoral (JNE), a mais alta autoridade eleitoral do país, estima que os resultados finais não serão conhecidos antes de 15 de maio devido a atrasos na apuração dos votos realizada pelo Onpe.

Cédulas encontradas em um contêiner de lixo, registros eleitorais contestados e acusações de fraude lançaram uma sombra sobre o dia da eleição e afetaram a contagem dos votos presidenciais, que já estava paralisada, alimentando ainda mais a desconfiança em instituições já fragilizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljc/nn/aa