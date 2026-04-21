Centenas de turistas retornam ao Morro Dois Irmãos após susto causado por operação policial
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Um dia depois de mais de 200 turistas ficarem ilhados no mirante do Morro Dois Irmãos, na zona sul do Rio de Janeiro, devido a uma operação policial contra o tráfico de drogas, centenas de visitantes retornaram nesta terça-feira (21) para assistir ao nascer do sol, informaram jornalistas da AFP.
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Os turistas ficaram ilhados por cerca de duas horas na segunda-feira no topo do morro Dois Irmãos, que tem vista para a praia de Ipanema e atrai milhares de visitantes todas as semanas, devido a um tiroteio entre policiais e membros do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do país.
Segundo a polícia, os traficantes abriram fogo contra os policiais quando estes chegaram à favela do Vidigal e colocaram "deliberadamente em risco moradores e frequentadores da região", tanto brasileiros quanto estrangeiros.
Mas o incidente não amedrontou os turistas, que retornaram ao mirante na manhã seguinte para apreciar o nascer do sol.
"Vimos que houve uma operação policial nessa favela ontem, a princípio ficamos um pouco preocupados, mas sabíamos que vir aqui de madrugada seria uma experiência inesquecível", disse à AFP Matteo Protti-Barbieri, um estudante francês de 23 anos.
"Ouvimos falar do tiroteio e conversei sobre isso com minha namorada, mas pelo que vimos até agora na América do Sul, o Rio tem sido um lugar bastante seguro: mesmo caminhando pelas favelas, todos foram muito amigáveis", comentou o australiano Nathan Ferdinands, também estudante de 23 anos.
Na opinião de William Souza Lima, um guia turístico local, o incidente recente "não vai prejudicar nem um pouco em relação aos roteiros nas comunidades", que cresceram nos últimos anos sob o nome de "Favela Tour".
A operação de segunda-feira resultou na prisão de três pessoas e não deixou feridos. Os turistas desceram o morro após receberem autorização da polícia.
O Rio recebeu mais de 2,1 milhões de visitantes internacionais em 2025, um recorde.
O incidente de segunda-feira ocorreu quase seis meses após a operação policial mais letal da história do país, em 28 de outubro, que deixou mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio.
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