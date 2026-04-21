Bia Haddad é eliminada na primeira rodada do WTA 1000 de Madri
A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (nº 69 do ranking mundial) foi eliminada nesta terça-feira (21), em sua estreia no torneio WTA 1000 de Madri.
A paulista de 29 anos foi amplamente dominada do início ao fim do jogo pela espanhola Jessica Bouzas Maneiro (nº 50), para quem perdeu com parciais de 6-1 e 6-1.
Outra eliminação precoce de destaque foi a da espanhola Paula Badosa, que já chegou a ser número 2 do mundo e hoje ocupa a 103ª colocação no ranking. Ela perdeu por 7-6 (7/3), 4-6 e 6-0 para a austríaca Julia Grabher (nº 107).
Este WTA 1000, disputado no saibro na capital da Espanha, tem a bielorrussa Aryna Sabalenka, nº 1 do mundo, como principal cabeça de chave.
-- Resultados desta terça-feira, 21 de abril, do WTA 1000 de Madri:
. Simples feminino - Primeira rodada:
Petra Marcinko (CRO) x Victoria Jiménez (AND) 6-0, 7-5
Jessica Bouzas (ESP) x Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-1, 6-1
Laura Siegemund (ALE) x Irina-Camelia Begu (ROM) 6-4, 6-0
Julia Grabher (AUT) x Paula Badosa (ESP) 7-6 (7/3), 4-6, 6-0
Magda Linette (POL) x Robin Montgomery (EUA) 6-4, 6-3
Laura Samsonová (CZE) x Tatjana Maria (ALE) 6-4, 6-2
Anna Bondár (HUN) x Viktorija Golubic (SUI) 6-2, 6-3
