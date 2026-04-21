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Cineasta argentino Luis Puenzo, diretor de 'A História Oficial' morre aos 80 anps

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Repórter
21/04/2026 13:39

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O cineasta argentino Luis Puenzo, diretor de "A História Oficial", o primeiro filme de seu país a ser premiado com um Oscar, morreu aos 80 anos, informou nesta terça-feira (21) a Sociedade Geral de Autores. 

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Puenzo estava afastado da vida pública há alguns anos por problemas de saúde. As causas da morte não foram divulgadas. 

"Com profundo pesar, nos despedimos do destacado roteirista, diretor, produtor e sócio de nossa entidade, Luis Puenzo, que faleceu hoje, na cidade de Buenos Aires, aos 80 anos", anunciou a organização Argentores em um comunicado. 

"A História Oficial" conquistou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira em  1986. 

O filme retrata o último período da ditadura cívico-militar (1976-1983), a apropriação, por parte dos militares, de crianças nascidas de mulheres mantidas em cativeiro e a busca das Mães da Praça de Maio pelos filhos desaparecidos.

O longa-metragem, protagonizado pelos argentinos Héctor Alterio e Norma Aleandro, também foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, escrito por Puenzo em parceria com a autora Aída Bortnik. 

Puenzo dirigiu ainda "Gringo velho" (1989), estrelado pelos americanos Jane Fonda e Gregory Peck, e "A Peste" (1992), baseado no romance do Nobel argelino-francês Albert Camus, protagonizado por William Hurt, Robert Duvall e Sandrine Bonnaire.

Além da carreira como diretor e roteirista, Puenzo também foi um dos promotores da Lei do Cinema, aprovada em 1994, que gerou um forte desenvolvimento da indústria cinematográfica na Argentina. 

Também presidiu o Instituto Nacional de Cinema e Artes Visuais da Argentina.

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sa/lm/mar/fp

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