Cineasta argentino Luis Puenzo, diretor de 'A História Oficial' morre aos 80 anps
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O cineasta argentino Luis Puenzo, diretor de "A História Oficial", o primeiro filme de seu país a ser premiado com um Oscar, morreu aos 80 anos, informou nesta terça-feira (21) a Sociedade Geral de Autores.
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Puenzo estava afastado da vida pública há alguns anos por problemas de saúde. As causas da morte não foram divulgadas.
"Com profundo pesar, nos despedimos do destacado roteirista, diretor, produtor e sócio de nossa entidade, Luis Puenzo, que faleceu hoje, na cidade de Buenos Aires, aos 80 anos", anunciou a organização Argentores em um comunicado.
"A História Oficial" conquistou o Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira em 1986.
O filme retrata o último período da ditadura cívico-militar (1976-1983), a apropriação, por parte dos militares, de crianças nascidas de mulheres mantidas em cativeiro e a busca das Mães da Praça de Maio pelos filhos desaparecidos.
O longa-metragem, protagonizado pelos argentinos Héctor Alterio e Norma Aleandro, também foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro, escrito por Puenzo em parceria com a autora Aída Bortnik.
Puenzo dirigiu ainda "Gringo velho" (1989), estrelado pelos americanos Jane Fonda e Gregory Peck, e "A Peste" (1992), baseado no romance do Nobel argelino-francês Albert Camus, protagonizado por William Hurt, Robert Duvall e Sandrine Bonnaire.
Além da carreira como diretor e roteirista, Puenzo também foi um dos promotores da Lei do Cinema, aprovada em 1994, que gerou um forte desenvolvimento da indústria cinematográfica na Argentina.
Também presidiu o Instituto Nacional de Cinema e Artes Visuais da Argentina.
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