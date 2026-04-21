Número de mortos na guerra Israel-Hezbollah no Líbano sobe para 2.454
O Líbano informou nesta terça-feira (21) que o balanço de seis semanas de guerra entre Israel e Hezbollah aumentou para 2.454 mortos, em meio a uma frágil trégua de 10 dias que começou na semana passada.
A unidade de gestão de catástrofes também informou em um comunicado que 7.658 pessoas ficaram feridas no conflito, que começou em 2 de março, quando o movimento libanês pró-Irã Hezbollah atacou Israel em apoio a Teerã, poucos dias após o início da guerra no Oriente Médio.
As autoridades e as equipes de resgate encontraram cadáveres sob os escombros dos prédios nas áreas que sofreram intensos bombardeios israelenses.
