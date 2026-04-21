"Nunca joguei muito bem em Madri", admite Jannik Sinner

O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, admitiu nesta terça-feira (21) que nunca foi muito bem sucedido em Madri, lamentando a desistência de seu rival Carlos Alcaraz (nº 2), que está afastado, devido a uma lesão, deste torneio Masters 1000 disputado no saibro da capital espanhola.

O italiano de 24 anos conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo em meados de abril, seu primeiro grande título no saibro, derrotando Alcaraz na final e, posteriormente, ultrapassando o espanhol para assumir a liderança do ranking mundial.

Seu objetivo na capital espanhola é manter sua sequência de vitórias nesta superfície e preparar-se para conquistar Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), o único Grand Slam que falta em sua coleção.

"Nunca joguei muito bem em Madri", admitiu Sinner, que jamais avançou além das quartas de final na capital da Espanha.

"Estou tentando melhorar como jogador, e este pode ser um dos desafios mais difíceis devido a certos fatores, como a altitude ou o vento", explicou o italiano durante um encontro com jornalistas.

Seu objetivo é claro: "Tenho plena consciência de que o mais importante é Roland Garros. Estamos nos esforçando para chegar lá no melhor nível possível".

Sinner expressou pesar pela ausência de Alcaraz em Madri, devido a uma lesão no punho, fato que, na noite de segunda-feira, colocou em dúvida a participação do espanhol em Roland Garros, uma vez que ele declarou não querer "forçar" nem "correr o risco" de agravar sua lesão.

"Desde o ano passado, disputamos muitos torneios juntos. Sei também que, se eu quiser enfrentar o Carlos, será na final. E o caminho até uma final é muito longo", explicou Sinner, referindo-se ao histórico confronto decisivo em Roland Garros no ano passado, no qual acabou derrotado pelo espanhol, apesar de ter tido três match points a seu favor.

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