Flick diz que Barça precisa de "líderes" para voltar a conquistar a Champions League

Uma semana após a eliminação nas quartas de final diante do Atlético de Madrid, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu nesta terça-feira (21) que o time 'azulgrana' precisa de "líderes" em campo para ter chances de voltar a vencer a Liga dos Campeões.

"Não é uma desculpa, mas nesses momentos, em março e abril, é muito importante ter todos os jogadores à disposição. Contra o Atlético, sentimos a falta de Frenkie (de Jong) e Raphinha", disse ele.

"No ano passado, tínhamos o Iñigo (Martínez), que foi um grande líder. Precisamos desse tipo de jogador, alguém capaz de exercer liderança em campo, de se manifestar durante as partidas, seja nas quartas ou nas semifinais da Liga dos Campeões, e de abrir o caminho", acrescentou Flick durante uma coletiva de imprensa.

O time catalão não vence a Liga dos Campeões desde 2015, quando conquistou seu quinto título liderado por Lionel Messi, Neymar e Luis Suárez.

O técnico alemão enfatizou que sua equipe, composta majoritariamente por jogadores revelados nas categorias de base do clube, é "jovem" e deve "aprender" com cada derrota para evoluir, e afirmou que vencer a Liga dos Campeões com o Barcelona é o seu "sonho".

"Acredito que podemos conseguir. Temos um elenco fantástico para os próximos anos e, agora, precisamos tomar decisões sensatas, especialmente no mercado de transferências", acrescentou.

O ex-técnico do Bayern, no entanto, se recusou a discutir os perfis específicos buscados para a posição de centroavante, nem quis comentar sobre seu próprio futuro, embora espere "renovar seu contrato" para que o Barcelona se torne seu "último trabalho como treinador", assim como afirmou há algumas semanas.

Tendo sido eliminado tanto da Liga dos Campeões quanto da Copa do Rei, o Barça, atual campeão espanhol, está bem encaminhado para conquistar o bicampeonato, mantendo uma vantagem de nove pontos sobre o Real Madrid a sete rodadas do fim da temporada.

O time catalão recebe o Celta de Vigo (6º colocado) nesta quarta-feira, no Camp Nou, com o objetivo de manter a liderança sobre seus eternos rivais madridistas, a pouco mais de duas semanas de 'El Clásico'.

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