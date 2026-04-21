Guardiola ameniza temores sobre lesão de Rodri

Pep Guardiola amenizou os temores no Manchester City de que Rodri possa ficar de fora do restante da temporada, embora o meio-campista espanhol vá desfalcar a equipe no jogo fora de casa desta quarta-feira (22) contra o Burnley.

O vencedor da Bola de Ouro de 2024 foi fundamental na crucial vitória do City por 2 a 1 sobre o rival na disputa pelo título, o Arsenal, no domingo, antes de ser forçado a deixar o campo nos minutos finais devido a um problema na virilha.

É improvável que Rodri jogue na quarta-feira, momento em que o City busca assumir a liderança da tabela pela primeira vez neste ano, no Turf Moor.

No entanto, o City terá, em seguida, um intervalo de 12 dias antes de sua próxima partida pelo campeonato inglês, fora de casa, contra o Everton, já que a equipe enfrentará o Southampton nas semifinais da FA Cup no sábado.

"Não acho que ele estará pronto para amanhã", disse Guardiola nesta terça-feira (21), durante uma coletiva de imprensa.

"Veremos em relação aos próximos jogos, a semifinal contra o Southampton ou a partida contra o Everton", acrescentou.

O retorno de Rodri à sua melhor forma, após 18 meses prejudicado por lesões, tem sido fundamental para a retomada do City na disputa pelo título, já que ele formou uma forte dupla no meio-campo ao lado do português Bernardo Silva.

"Ambos têm experiência, possuem uma personalidade tremenda, especial", acrescentou Guardiola. "Mas eles já não são garotos. São jogadores experientes, que disputaram muitas partidas dessa magnitude e sabem exatamente como encará-las. Foram excepcionais".

Mesmo que o City vença e condene o Burnley ao rebaixamento, a equipe apenas empatará em pontos com o Arsenal, restando ainda cinco rodadas para o fim do campeonato.

O momento favorece o time de Guardiola, mas o treinador está plenamente ciente de que uma reta final mais difícil está por vir, com jogos fora de casa contra Everton e Bournemouth, ambos na briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

"As duas equipes sabem que não podemos nos dar ao luxo de perder ou desperdiçar qualquer ponto", destacou Guardiola, que busca conquistar seu sétimo título da Premier League em nove temporadas. "Será difícil recuperar as energias, e nosso calendário é extremamente exigente. Os adversários são realmente duros", acrescentou.

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