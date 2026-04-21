Trump pede ao Irã que liberte oito mulheres que, segundo ele, serão executadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) ao Irã que o país poderia aumentar suas chances de sucesso nas negociações de paz se libertasse oito mulheres que, segundo ele, serão executadas.

"Eu agradeceria muito a libertação dessas mulheres", publicou Trump na rede Truth Social. "Seria um ótimo começo para nossas negociações!".

A declaração de Trump reproduz uma publicação no X de Eyal Yakoby, um jovem ativista pró-Israel nos Estados Unidos, que afirma que oito mulheres enfrentam o risco de execução por enforcamento na República Islâmica. A publicação, que não revela nomes, mas inclui fotografias de oito mulheres, não teve a autenticidade confirmada até o momento.

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