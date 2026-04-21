EUA anunciam que interceptaram petroleiro iraniano alvo de sanções

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (21) que interceptou e inspecionou "sem incidentes" um navio que é alvo de sanções, identificado pela AFP como iraniano, em uma área não especificada.

"Durante a noite, forças dos Estados Unidos efetuaram, sem incidentes, um direito de visita, uma interdição marítima e a abordagem do navio M/T Tifani, sem bandeira e sancionado, dentro da área de responsabilidade do INDOPACOM", informou o Pentágono na rede social X.

A mensagem reafirma a intenção dos Estados Unidos de "desarticular redes ilícitas e interceptar navios sancionados que ofereçam apoio material ao Irã, onde quer que operem".

"As águas internacionais não são um refúgio para navios sancionados", acrescenta a nota.

O presidente Donald Trump afirmou que manterá o bloqueio sobre os portos iranianos até que Estados Unidos e Irã alcancem um acordo para acabar com a guerra. Nesta terça-feira persistiam as dúvidas sobre a organização de uma nova rodada de negociações no Paquistão, um dia antes do fim do cessar-fogo de duas semanas.

A empresa de dados marítimos Lloyd’s List Intelligence afirmou na segunda-feira que "ao menos 26 navios da frota fantasma iraniana haviam burlado o bloqueio americano" desde a sua instauração na semana passada.

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