Trump diz que EUA está em posição 'muito forte' para negociar com Irã

O presidente Donald Trump declarou nesta terça-feira (21) que os Estados Unidos têm uma posição de negociação muito sólida, antes de uma nova rodada de conversações com o Irã no Paquistão para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

"Vamos acabar com um ótimo acordo. Acho que eles não têm escolha... Estamos em uma posição de negociação muito, muito forte", disse Trump ao canal CNBC.

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