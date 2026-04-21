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Seis pessoas acusadas por tentativa de golpe de Estado na Nigéria

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Repórter
21/04/2026 09:27

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O Ministério Público da Nigéria indiciou seis pessoas por uma tentativa de golpe de Estado frustrada pelas autoridades em 2025, segundo documentos apresentados ao Tribunal Superior Federal de Abuja nesta terça-feira (21).

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As seis pessoas, entre elas um general de divisão da reserva, são acusadas de conspiração para "declarar guerra ao Estado com o objetivo de intimidar o presidente da República Federal", segundo o MP.

Em outubro de 2025, o Exército anunciou a detenção de 16 oficiais por "problemas de indisciplina".

Na ocasião, apesar dos desmentidos oficiais, fontes dentro do governo e do Exército declararam à AFP que os oficiais haviam sido detidos pelo planejamento de um golpe de Estado.

Em janeiro, o Exército reconheceu finalmente a tentativa de golpe de Estado e informou que julgaria vários oficiais acusados de planejar a derrubada do presidente Bola Tinubu. 

A tentativa de golpe de Estado levou o presidente Tinubu a anunciar uma reforma da cúpula do Exército. 

Entre os acusados estão um general de divisão e um capitão, ambos na reserva. 

Eles também foram acusados de ter conhecimento de que o coronel Mohammed Alhassan Ma’aji "e outros tinham a intenção de cometer um ato de traição", mas não informaram as autoridades.

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nro/fvl/alv/mab/ahg/fp

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