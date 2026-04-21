Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Crescente Vermelho afirma que colonos israelenses mataram dois palestinos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/04/2026 09:15

compartilhe

SIGA

O Crescente Vermelho Palestino informou que colonos israelenses mataram duas pessoas, incluindo um adolescente de 13 anos, em um ataque a tiros nesta terça-feira (21) perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Duas pessoas morreram — uma de 13 anos e a outra de 32 — e quatro ficaram feridas por disparos durante um ataque de colonos contra o vilarejo de Al-Mughayyir, perto de Ramallah", afirmou o Crescente Vermelho em um comunicado.

Ao ser questionado pela AFP, o Exército israelense — que ocupa a Cisjordânia desde 1967 — afirmou que estava investigando o incidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ha-acc/jfx/ahg/pb/fp

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay