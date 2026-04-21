Crescente Vermelho afirma que colonos israelenses mataram dois palestinos

O Crescente Vermelho Palestino informou que colonos israelenses mataram duas pessoas, incluindo um adolescente de 13 anos, em um ataque a tiros nesta terça-feira (21) perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia ocupada.

"Duas pessoas morreram — uma de 13 anos e a outra de 32 — e quatro ficaram feridas por disparos durante um ataque de colonos contra o vilarejo de Al-Mughayyir, perto de Ramallah", afirmou o Crescente Vermelho em um comunicado.

Ao ser questionado pela AFP, o Exército israelense — que ocupa a Cisjordânia desde 1967 — afirmou que estava investigando o incidente.

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