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City, Chelsea, Inter e Juventus farão torneio amistoso em Hong Kong

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Repórter
21/04/2026 09:15

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Manchester City, Chelsea, Inter de Milão e Juventus vão se enfrentar em Hong Kong em um torneio de pré-temporada em agosto deste ano, anunciaram os clubes nesta terça-feira (21). 

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No futurista Estádio Kai Tak, que tem capacidade para 50.000 espectadores e foi inaugurado há apenas um ano, o City vai jogar contra a Inter no sábado, 1º de agosto, dando início ao 'Hong Kong Football Festiva'l. 

Este minitorneio de pré-temporada será encerrado na quarta-feira, dia 5 de agosto, com a partida entre Chelsea e Juve. 

Todas as quatro equipes abrirão seus treinos ao público antes de suas partidas, permitindo a presença dos torcedores. 

Bayern de Munique e Aston Villa já anunciaram que também se enfrentarão em uma partida amistosa no dia 7 de agosto, em Hong Kong, o mesmo local onde Liverpool e Tottenham jogaram na temporada passada contra Milan e Arsenal, respectivamente.

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dh/tc/lle/pm/ahg/aam

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