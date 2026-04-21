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Alemanha rejeita suspensão do acordo de cooperação entre UE e Israel

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Repórter
21/04/2026 09:15

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A Alemanha confirmou nesta terça-feira (21) que se opõe à suspensão do acordo de associação entre Israel e a União Europeia (UE), apesar da insistência de outros países do bloco.

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"Consideramos inapropriado", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, antes de uma reunião em Luxemburgo com seus homólogos da UE.

"Devemos falar sobre as questões cruciais com Israel, mas isto deve acontecer com um diálogo crítico e construtivo com Israel, é isso que defendemos", acrescentou.

A oposição da Alemanha impede a suspensão do acordo porque tal decisão deve  ser tomada por unanimidade dos 27 países do bloco.

Sem um acordo, "perderemos nossa credibilidade", declarou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares. 

A Espanha pede a ruptura do acordo de associação, que entrou em vigor em 2000. A Irlanda e a Eslovênia também assinaram uma carta conjunta que pede a reavaliação.

"Devemos agir. Devemos garantir que os nossos valores fundamentais estejam protegidos", declarou a ministra irlandesa, Helen McEntee.

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ob/mad/clr/erl/ahg/fp

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