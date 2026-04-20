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Ataque israelense deixa 3 mortos em Gaza, segundo Defesa Civil

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AFP
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Repórter
20/04/2026 22:21

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Três pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (21, data local) por um ataque israelense no sul da Faixa de Gaza, informou à AFP a Defesa Civil do território palestino.

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"Três pessoas morreram durante um ataque israelense à meia-noite [...] a noroeste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza", assegurou Mahmoud Bassal, porta-voz da organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.

Aviões militares israelenses também sobrevoaram o sul da Faixa durante a noite, constataram jornalistas da AFP.

O território palestino está devastado pela guerra iniciada em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque sem precedentes em território israelense.

A campanha de represálias de Israel deixou pelo menos 72.549 mortos em Gaza, em sua maioria civis, segundo um balanço publicado no sábado pelo Ministério da Saúde do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Esse saldo inclui cerca de 770 palestinos mortos desde a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo em Gaza no dia 10 de outubro do ano passado.

Por sua vez, o Exército israelense afirma que pelo menos cinco de seus soldados foram assassinados no território palestino desde a mesma data.

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bur-ms/jnd/arm/vel/rpr

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