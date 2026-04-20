Com Scudetto quase garantido, Inter enfrenta Como nas semis da Copa da Itália

Com seu 21º título do campeonato italiano praticamente assegurado, a Inter de Milão mira na Copa da Itália e uma 'dupla coroa' nacional e para isso vai precisar superar a surpreendente equipe do Como, no jogo de volta da semifinal, nesta terça-feira às 16h00 (horário de Brasília), no San Siro, após um empate sem gols na partida de ida.

Com uma vantagem de doze pontos sobre o Napoli a cinco rodadas do fim, os 'nerazzurri' têm mais um título da Serie A praticamente garantido.

Eles podem, inclusive, confirmar matematicamente a conquista do Scudetto já no próximo fim de semana, com uma pequena ajuda do Cremonese, caso o time que foi promovido nesta temporada impeça a vitória do Napoli na sexta-feira.

Enquanto isso, o técnico Cristian Chivu e seus jogadores enfrentarão o ambicioso time do Como comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas pela quarta vez nesta temporada, e pela terceira vez em apenas um mês e meio.

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, no início de março, a equipe milanesa retornou às margens do Lago de Como em 12 de abril, onde protagonizou uma virada para conquistar uma vitória crucial por 4 a 3 no campeonato nacional.

Portanto, os 'nerazzurri' encaram o jogo de volta das semifinais com uma clara vantagem psicológica, especialmente considerando que o Como, que nunca havia chegado às semifinais da 'Coppa Italia', sofreu desde então uma derrota decisiva diante do Sassuolo (2 a 0), comprometendo assim suas chances de se classificar para a Champions League pela primeira vez.

"O Como buscará fazer história. Teremos de estar em nossa melhor forma para chegar a Roma e conquistar este título para os nossos torcedores", alertou Chivu.

Em sua primeira temporada no comando da Inter, o técnico romeno sofreu uma grande decepção na Champions League, quando sua equipe, finalista da edição de 2025 do torneio, foi eliminada nas oitavas de final pelo Bodo/Glimt.

- Doble premio para Atalanta o Lazio -

Mas ele pode se tornar o técnico a conduzir sua equipe ao seu 10º título da Copa da Itália (apenas a Juventus tem um histórico melhor, com 15 conquistas) e à terceira dobradinha 'nerazzurra' Serie A-Coppa (após 2005–06 e 2009–10, sendo que esta última também contou com a conquista da Champions League).

A outra semifinal, que acontece na quarta-feira em Bérgamo, coloca frente a frente Atalanta e Lazio. Este confronto também permanece totalmente em aberto após um jogo de ida eletrizante que terminou empatado em 2 a 2.

Tendo ficado fora da disputa pelo título do campeonato italiano, a 'Dea', vencedora do torneio em uma ocasião (1963) e a Lazio, cujo sétimo e mais recente título remonta a 2019, podem salvar suas temporadas por meio da Copa da Itália.

O troféu lhes oferece uma vaga na altamente lucrativa Supercopa da Itália, assim como um lugar na Liga Europa, prêmios que seriam assegurados já nesta quarta-feira, em caso de final contra a Inter, em 13 de maio, no estádio Olimpico.

-- Programação dos jogos de volta das semifinais da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira (16h00)

Inter de Milão - Como (0-0 na ida)

- Quarta-feira (16h00)

Atalanta - Lazio (2-2 na ida)

Obs: a final será disputada em 13 de maio no Estádio Olímpico de Roma

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