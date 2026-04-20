Irã mostrará 'novas cartas no campo de batalha' se guerra recomeçar, diz presidente do Parlamento

O influente presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, advertiu nesta segunda-feira (20) que Teerã tem "novas cartas" caso a guerra com os Estados Unidos e Israel seja retomada, a poucos dias do fim do cessar-fogo de duas semanas.

"Não aceitamos negociações sob a sombra de ameaças e, nas últimas duas semanas, estivemos nos preparando para mostrar novas cartas no campo de batalha", escreveu Ghalibaf na rede X, principal negociador do Irã nas conversas com os Estados Unidos.

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