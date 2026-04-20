Wolverhampton confirma seu rebaixamento para a 2ª divisão inglesa

O Wolverhampton foi matematicamente rebaixado da Premier League para a Championship (a segunda divisão inglesa) após o empate sem gols entre West Ham e Crystal Palace nesta segunda-feira (20).

Os 'Wolves', que somam atualmente 17 pontos, estão agora a 16 pontos da zona de permanência na elite do futebol inglês, restando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato (com um máximo de 15 pontos ainda em disputa).

O destino da equipe já estava praticamente selado após a derrota, a 22ª em 33 rodadas da liga,sofrida diante do Leeds no sábado (3 a 0).

O Wolverhampton retornará, assim, à Championship na próxima temporada, oito anos após sua última passagem pela segunda divisão, durante a campanha de 2017–2018.

Os 'Wolves' viveram uma temporada 2025–2026 catastrófica, do início ao fim. A equipe deixou a 20ª colocação em uma única rodada, após a segunda. E mesmo assim, apenas porque o West Ham havia sofrido mais gols do que eles.

A primeira das três vitórias só veio em janeiro, justamente contra os 'Hammers', por 3 a 0. Houve uma breve recuperação entre o final de fevereiro e meados de março, com duas vitórias importantes contra Aston Villa e Liverpool, seguidas de um empate contra o Brentford. Mas o estrago já estava feito.

A diretoria do clube demitiu o técnico português Vítor Pereira, agora no comando do Nottingham Forest, em novembro, quando a equipe havia conquistado apenas dois pontos após dez rodadas. Seu sucessor, Rob Edwards, não conseguiu reverter a situação.

Atualmente, Burnley (20 pontos) e Tottenham (31 pontos) ocupam as outras duas posições na zona de rebaixamento, da qual o West Ham (33 pontos) luta para escapar.

O Coventry do técnico Frank Lampard, atualmente líder da Championship, confirmou na sexta-feira seu retorno à Premier League na próxima temporada, após 25 anos de ausência.

--- Resultados da 33ª rodada do Campeonato Inglês:

Sábado, 18 de abril

Brentford - Fulham 0 - 0

Leeds - Wolverhampton 3 - 0

Newcastle - AFC Bournemouth 1 - 2

Tottenham - Brighton 2 - 2

Chelsea - Manchester United 0 - 1

Domingo, 19 de abril

Everton - Liverpool 1 - 2

Nottingham - Burnley 4 - 1

Aston Villa - Sunderland 4 - 3

Manchester City - Arsenal 2 - 1

Segunda-feira, 20 de abril

Crystal Palace - West Ham 0 - 0

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 70 33 21 7 5 63 26 37

2. Manchester City 67 32 20 7 5 65 29 36

3. Manchester United 58 33 16 10 7 58 45 13

4. Aston Villa 58 33 17 7 9 47 41 6

5. Liverpool 55 33 16 7 10 54 43 11

6. Chelsea 48 33 13 9 11 53 42 11

7. Brentford 48 33 13 9 11 48 44 4

8. AFC Bournemouth 48 33 11 15 7 50 50 0

9. Brighton 47 33 12 11 10 45 39 6

10. Everton 47 33 13 8 12 40 39 1

11. Sunderland 46 33 12 10 11 36 40 -4

12. Fulham 45 33 13 6 14 43 46 -3

13. Crystal Palace 43 32 11 10 11 35 36 -1

14. Newcastle 42 33 12 6 15 46 49 -3

15. Leeds 39 33 9 12 12 42 49 -7

16. Nottingham 36 33 9 9 15 36 45 -9

17. West Ham 33 33 8 9 16 40 57 -17

18. Tottenham 31 33 7 10 16 42 53 -11

19. Burnley 20 33 4 8 21 34 67 -33

20. Wolverhampton 17 33 3 8 22 24 61 -37

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