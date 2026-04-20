Delegados de Líbano e Israel se reunirão em Washington na 5ª feira

Os Estados Unidos sediarão na quinta-feira (23) novas conversas entre Israel e Líbano destinadas a promover um acordo de paz entre os dois países, disse um funcionário americano à AFP.

As conversas ocorrerão no Departamento de Estado, em Washington, novamente entre embaixadores.

"Continuaremos facilitando discussões diretas e de boa-fé entre ambos os governos", afirmou na segunda-feira um funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato.

Os embaixadores de Israel e do Líbano, que não mantêm relações diplomáticas, se reuniram em 14 de abril em Washington.

Três dias depois, o presidente Donald Trump anunciou uma trégua que interrompeu a guerra entre os dois países, iniciada após o movimento armado Hezbollah disparar foguetes em resposta aos ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro.

Mas o cessar-fogo permanece frágil, com episódios de violência e em meio à expectativa pelas negociações. A trégua foi uma das condições impostas pelo Irã para retomar seus diálogos com Washington.

O presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou na segunda-feira que as negociações diretas com Israel, rejeitadas pelo Hezbollah, buscam alcançar um fim duradouro da guerra e da ocupação israelense no sul do Líbano.

Os ataques israelenses no Líbano já mataram ao menos 2.387 pessoas desde o início da guerra contra o movimento pró-iraniano Hezbollah em 2 de março, informou o governo.

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