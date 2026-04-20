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Lens: a um passo da final da Copa da França e da história

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Rémi BOUVERESSE
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Rémi BOUVERESSE
Repórter
20/04/2026 18:09

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O Lens, que ocupa atualmente a segunda colocação e segue na disputa pelo título da Ligue 1, enfrenta o Toulouse nesta terça-feira (21) pelas semifinais da Copa da França, competição que os 'Sangue e Ouro' sonham em conquistar pela primeira vez em sua história.

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Na quarta-feira (22), é a vez de Strasbourg e Nice se enfrentarem na cidade alsaciana, disputando a outra vaga na final, que será realizada em 22 de maio no Stade de France.

Coincidentemente, Lens e Toulouse vêm de um confronto recente. As equipes se enfrentaram na última sexta-feira, no Estádio Bollaert, em Lens, em uma partida dramática da Ligue 1 na qual os donos da casa venceram de virada nos acréscimos por 3 a 2.

No entanto, o Toulouse, comandado pelo espanhol Carles Martínez Novell, está igualmente determinado a não desperdiçar uma oportunidade de ouro de erguer um troféu em uma competição em que pesos-pesados como Paris Saint-Germain, Olympique de Marselha, Monaco e Lyon já foram eliminados.

Além disso, o Toulouse já conquistou o título em 2023, tendo Philippe Montanier como técnico principal... e Carles Martínez como seu auxiliar.

O Lens, comandado pelo técnico Pierre Sage, está apenas um ponto atrás do PSG no campeonato francês, embora os líderes ainda tenham um jogo pendente. 

Mas o clube da cidade mineradora do norte da França insiste que sua principal prioridade é vencer a 'Coupe' e garantir a classificação para a Liga dos Campeões por meio de sua posição na tabela da Ligue 1. 

O primeiro passo: chegar à sua primeira final da Copa da França desde 1998.

-- Programação das semifinais da Copa da França (em jogo único):

- Terça-feira:

(16H10) Lens - Toulouse

- Quarta-feira:

(16H00) Strasbourg - Nice

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iga/pm/aam/am

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