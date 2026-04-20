Delegados do Líbano e de Israel se reunirão em Washington na 5ª feira
Os Estados Unidos sediarão na quinta-feira (23) novas conversas entre Israel e Líbano destinadas a promover um acordo de paz, disse um funcionário americano à AFP.
"Continuaremos facilitando discussões diretas e de boa-fé entre ambos os governos", afirmou nesta segunda-feira (20) um funcionário do Departamento de Estado, sob condição de anonimato. O cessar-fogo mediado por Washington entre Israel e Líbano permanece frágil em meio à expectativa pelas negociações.
