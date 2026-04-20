Centenas de turistas ficam presos em mirante no Rio durante operação policial

Mais de 200 turistas ficaram presos nesta segunda-feira (20) no alto do morro Dois Irmãos, na Zona Sul do Rio de Janeiro, durante uma operação policial contra o tráfico de drogas na favela do Vidigal, onde houve intenso tiroteio, informaram autoridades e um guia turístico.

Os visitantes ficaram impedidos de descer por cerca de duas horas do cume do morro Dois Irmãos, enquanto havia troca de tiros entre policiais e membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A montanha, com 533 metros de altitude e visível das praias de Ipanema e Leblon, é um dos mirantes mais famosos da cidade e atrai milhares de visitantes por semana, que costumam subir o morro para ver o amanhecer.

"Tínhamos mais de 200 pessoas fazendo a trilha, 70% deles eram turistas estrangeiros", contou à AFP Renan Monteiro, responsável pela operadora Na Favela Turismo.

Monteiro lamentou que, sempre que ocorre uma operação na favela, "isso é divulgado no mundo inteiro", o que "impacta diretamente aqui no resultado que a gente vem obtendo com o turismo".

Em comunicado, a Polícia Civil do Rio de Janeiro disse que, quando os agentes chegaram à favela do Vidigal, os traficantes abriram fogo, "colocando deliberadamente em risco moradores e frequentadores da região".

"Estávamos no meio dos tiros, o helicóptero [da polícia] passava assim por cima da gente e dava muito desespero. Teve gente que desmaiou", contou à AFP Débora Moraes, de 28 anos, uma turista de São Paulo.

Ariane Sampaio Moura, também de São Paulo e que estava hospedada junto com sua filha desde o sábado no Vidigal, contou que acordou às 5h30 da manhã com o barulho de helicópteros e disparos.

Após o susto, ela decidiu buscar hospedagem em outra área da cidade.

"A gente está saindo agora com dor no coração porque queria ficar, queria aproveitar o restante dos dias, mas o melhor agora é sair mesmo", disse a mulher de 41 anos à AFP.

A operação terminou com a prisão de três pessoas e não deixou feridos. Os turistas desceram do alto do morro após receberem autorização da polícia.

Em 2025, o Rio recebeu mais de 2,1 milhão de visitantes internacionais, um recorde histórico.

O episódio deste segunda ocorre quase seis meses depois da operação policial mais letal da história do país, em 28 de outubro, que deixou mais de 120 mortos nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital fluminense.

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