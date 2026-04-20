Alcaraz diz que não vai forçar para disputar Roland Garros

O tenista número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, afirmou nesta segunda-feira (20) que a evolução de sua lesão no punho determinará seu retorno às quadras, acrescentando que não vai forçar o retorno, nem mesmo para competir em Roland Garros.

"Não há nada de diferente. É apenas mais um exame para ver como [a lesão] está evoluindo após uma semana de descanso, e decidiremos a partir daí", disse Alcaraz nesta segunda, após receber o Prêmio Laureus de Atleta do Ano.

O tenista espanhol desistiu do torneio de Barcelona na semana passada, após sofrer com problemas no punho direito durante sua vitória na primeira rodada sobre o finlandês Otto Virtanen.

Na sexta-feira, ele anunciou que não participaria do Masters 1000 de Madri, que começa na quarta-feira, porque sua lesão é "um pouco mais grave do que qualquer um de nós esperava".

Alcaraz não arriscou dar nenhum prognóstico sobre suas chances de competir em Roland Garros, onde tem a missão de defender o título conquistado no ano passado.

"No fim das contas, são coisas que acontecem no mundo profissional. É preciso aceitá-las como uma experiência de aprendizado para o futuro", acrescentou Alcaraz, que é taxativo ao afirmar que não colocará sua carreira em risco apenas para conseguir chegar a Paris.

"Tomara que não seja nada grave e que possamos voltar às quadras em breve, mas temos plena consciência de que esta lesão precisa cicatrizar completamente se eu não quiser que ela me cause problemas no futuro", afirmou o sete vezes campeão de Grand Slams.

"Se Deus quiser, tenho uma carreira muito longa pela frente, ainda muitos anos por vir, e forçar demais o corpo para este Roland Garros pode me prejudicar muito para torneios futuros", declarou Alcaraz.

"Estamos aguardando os resultados dos exames. Veremos o que eles revelam, mas, como já disse, prefiro voltar um pouco mais tarde, porém em plenas condições, do que retornar cedo demais e não estar totalmente apto", concluiu o número dois do mundo.

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