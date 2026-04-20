Fórmula 1 anuncia mudanças nas regras após críticas de vários pilotos

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e os chefes de equipe concordaram por unanimidade, nesta segunda-feira (20), em introduzir alterações no regulamento, após duras críticas manifestadas por diversos pilotos, incluindo Max Verstappen, em relação às novas regras implementadas nesta temporada.

O comunicado da FIA listou mais de uma dúzia de mudanças visando "promover o desempenho" durante a classificação e melhorar a segurança durante as corridas, que entrarão em vigor a partir do próximo Grande Prêmio, em Miami, no início de maio.

O regulamento que entrou em vigor em 2026, atribuindo um papel de destaque à propulsão elétrica em carros mais leves, dividiram tanto pilotos quanto fãs após as três primeiras corridas da temporada.

O tetracampeão mundial Max Verstappen classificou o novo estilo de corrida como uma "piada" após o Grande Prêmio da China e deu a entender que poderia fazer uma pausa na F1 em 2027, caso não fossem feitas alterações.

O acidente de Oliver Bearman no Japão, no final de março, quando ele tentou desviar do argentino Franco Colapinto, que havia desacelerado bruscamente, gerenciando a energia de seu motor híbrido devido ao fenômeno do 'super clipping', reacendeu o debate sobre a adequação de um regulamento que, segundo seus defensores, deveriam ajudar a melhorar o espetáculo na pista.

Os ajustes mais recentes visam reduzir "a duração máxima do 'super clipping' para aproximadamente entre 2 e 4 segundos por volta", explicou a FIA.

A potência máxima do 'super clipping' aumentará de 250 kW para 350 kW, mantendo o objetivo de reduzir o tempo gasto durante a corrida com a gestão de energia e a recarga da bateria.

A potência de boost, que fornece um impulso extra de potência para ultrapassagens, será limitada a 150 kW durante a corrida.

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, alertou contra a realização de mudanças drásticas nos regulamentos, após seus pilotos — Kimi Antonelli e George Russell — terem tido um início de temporada promissor. Antonelli lidera com 9 pontos de vantagem sobre Russell na classificação geral após as três primeiras corridas.

Wolff pediu para que se aja "com bisturi mais do que com um taco de beisebol".

O GP de Miami marcará o fim da interrupção forçada de cinco semanas na temporada, decorrente do cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Oriente Médio.

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