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UE tentará desbloquear na 4ª feira empréstimo bilionário para a Ucrânia

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AFP
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Repórter
20/04/2026 15:47

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Os países da União Europeia tentarão aprovar definitivamente na quarta-feira (22) um empréstimo de 90 bilhões de euros (R$ 528 bilhões) para a Ucrânia, que até agora estava bloqueado pela Hungria, informou uma autoridade.

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O primeiro-ministro húngaro em fim de mandato, Viktor Orbán, havia bloqueado o empréstimo como medida de pressão em uma disputa com a Ucrânia por um oleoduto danificado que transporta petróleo russo.

No entanto, na semana passada, Kiev anunciou que o oleoduto será reaberto no final de abril, razão pela qual Orbán reiterou que seu país está disposto a retirar o veto quando o fornecimento de petróleo for restabelecido.

"O último elemento necessário para permitir o desembolso do empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia" estará na ordem do dia quando os diplomatas dos 27 Estados-membros da UE se reunirem na quarta-feira, declarou nesta segunda-feira (20) um porta-voz do Chipre, que exerce a presidência rotativa da UE.

Esse avanço ocorre pouco mais de uma semana depois de Orbán, aliado da Rússia, ter perdido as eleições legislativas para seu rival conservador pró-europeu, Péter Magyar, que prometeu recompor os laços com o bloco de Bruxelas.

O bloqueio de Orbán ao empréstimo que a Ucrânia precisa urgentemente para cobrir déficits orçamentários gerou tensões diplomáticas com os demais líderes da UE.

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ub/del/jj/pc/am

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