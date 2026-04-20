Diretor do FBI processa revista dos EUA por US$ 250 milhões

O diretor do FBI, Kash Patel, processou por difamação, nesta segunda-feira (20), a revista americana The Atlantic por um artigo que afirmou que ele bebe em excesso frequentemente e que corre o risco de perder o cargo.

Patel processou o veículo e a autora da matéria, Sarah Fitzpatrick, por 250 milhões de dólares (R$ 1,24 bilhão) em perdas e danos por "um artigo difamatório, mal-intencionado e totalmente tendencioso", segundo a ação.

"Os demandados são, obviamente, livres para criticar a liderança do FBI", diz o documento, apresentado perante uma corte federal distrital em Washington.

"Mas cruzaram um limite legal, ao publicar um artigo cheio de afirmações falsas, evidentemente fabricadas, desenhadas para destruir a reputação do diretor Patel", acrescenta.

Segundo a The Atlantic, o cargo de Patel como diretor da política federal americana está em risco, em parte devido ao que descreveu como "episódios de consumo excessivo de álcool" e "ausências sem explicação".

"Apoiamos nossa informação sobre Kash Patel e defenderemos energicamente a The Atlantic e nossos jornalistas frente a esta ação sem fundamento", manifestou-se o veículo em um comunicado.

Em sua ação por difamação, Patel questionou o uso de fontes anônimas pela revista.

"Fitzpatrick não conseguiu que uma única pessoa falasse oficialmente em defesa destas acusações repulsivas e se baseou completamente em fontes anônimas", diz a ação.

"Publicaram o Artigo com malícia real, apesar de terem sido advertidos expressamente horas antes de sua publicação que as acusações centrais eram categoricamente falsas", prosseguiu o documento.

Desde que foi nomeado diretor do FBI, Patel tem sido acusado de realizar um expurgo de agentes, vistos como desleais ao presidente Donald Trump. Entre os destituídos estão agentes que trabalharam em casos penais apresentados contra Trump depois que deixou o cargo, em 2021.

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