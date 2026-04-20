Delegação dos EUA viajará 'em breve' ao Paquistão para diálogo com Irã

Uma delegação dos Estados Unidos, encabeçada pelo vice-presidente JD Vance, partirá "em breve" para o Paquistão para uma nova rodada de negociações de paz com o Irã, disse à AFP uma fonte próxima das discussões nesta segunda-feira (20).

Esta informação chega pouco depois de o presidente americano, Donald Trump, afirmar ao New York Post que os negociadores americanos já estavam a caminho, e enquanto Teerã assegura não ter tomado nenhuma decisão sobre a retomada dos diálogos.

Após uma reunião em Islamabad em 11 e 12 de abril, que terminou sem acordo, as duas partes se acusaram mutuamente de violar uma trégua temporária que terminará nos próximos dias.

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