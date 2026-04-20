Bonucci sonha com Guardiola como técnico da seleção italiana

O ex-jogador da seleção italiana Leonardo Bonucci sonha em ver o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, assumir o comando da seleção de seu país, com o objetivo de promover uma reviravolta após o terceiro fracasso consecutivo em se classificar para a Copa do Mundo.

"Se houver um desejo genuíno de recomeçar, eu retomaria a possibilidade, mencionada anteriormente, de trazer Pep Guardiola", disse Bonucci nesta segunda-feira (20), em Madri.

"Tê-lo conosco significaria introduzir uma mudança radical em comparação a tudo o que veio antes", acrescentou o ex-zagueiro da Itália, falando pouco antes da cerimônia do Prêmio Laureus do Esporte Mundial.

O técnico Gennaro Gattuso apresentou sua renúncia após sua equipe ser derrotada pela Bósnia e Herzegovina na repescagem de classificação para a Copa do Mundo que será disputada por Estados Unidos, México e Canadá.

A Itália, tetracampeã mundial (1934, 1938, 1982 e 2006) acumulou assim sua terceira ausência consecutiva no maior torneio de futebol do mundo.

"Acho altamente improvável, mas sonhar não custa nada neste momento", admitiu Bonucci, que defende uma reconstrução completa do futebol italiano.

"A seleção italiana de hoje, se eu a comparar com a nossa equipe que ganhou a Eurocopa há cinco anos, é inegavelmente superior em termos de técnica e talento", observou.

"O que falta é um certo nível de crescimento em termos de liderança e caráter, porque nos jogos decisivos, aqueles que realmente importam, é isso que faz a diferença", afirmou durante sua visita à capital espanhola.

Bonucci também considerou "uma aliança entre política e futebol" fundamental, mas, acima de tudo, acredita que a Itália precisará de tempo para voltar a ter a grandeza que tinha no futebol.

"Espero que este fracasso da seleção italiana sirva como um novo começo", insistiu.

Questionado sobre a difícil situação do Real Madrid, eliminado da Liga dos Campeões e muito atrás na disputa pelo título de LaLiga, Bonucci sugeriu que a saída de Xabi Alonso em janeiro pode ter prejudicado a equipe, embora tenha expressado sua convicção de que eles voltarão a lutar por todos os títulos na próxima temporada.

No momento em que começam a surgir nomes para suceder o atual técnico Álvaro Arbeloa, ao final da temporada, Bonucci acredita que Massimiliano Allegri pode ser uma boa opção.

"Ele sabe como aliviar a pressão sobre os jogadores, permitindo que joguem com total liberdade", refletiu.

"Ele é um técnico muito parecido com Ancelotti na forma como gerencia o vestiário; e se Ancelotti conseguiu vencer no Real Madrid, há boas chances de Allegri replicar esse sucesso", concluiu.

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