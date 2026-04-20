Arbeloa defende Mbappé das críticas: "Foi uma ameaça constante à defesa adversária"

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendeu nesta segunda-feira (20) o astro de seu time, Kylian Mbappé, autor de gols tanto no jogo de ida quanto no de volta das quartas de final, mas ainda assim criticado por uma falta de trabalho defensivo.

"Não tenho do que reclamar do Kylian. Ele fez jus ao seu status. Marcou um gol em todas as partidas, representando uma ameaça constante à defesa adversária", afirmou o treinador.

"Ele nos ajudou imensamente na transição. Mostrou grande abnegação defensiva e se dedicou enormemente ao trabalho. Estou realmente satisfeito com o desempenho dele neste confronto", acrescentou Arbeloa durante uma coletiva de imprensa.

Autor de seu 40º gol na temporada em todas as competições pelo time 'merengue' na quarta-feira, seu 15º na Liga dos Campeões, o atacante francês havia sido alvo de críticas na imprensa espanhola por sua falta de participação defensiva, particularmente após a expulsão de Eduardo Camavinga no jogo de volta (derrota por 4 a 3, após perder por 2 a 1 na partida de ida).

O ex-atacante do PSG, que chegou a Madri para, segundo ele, realizar seu sonho e conquistar seu primeiro título da Liga dos Campeões, está prestes a completar uma segunda temporada consecutiva sem um grande troféu, a menos que ocorra uma reviravolta histórica em LaLiga, onde o Real está atualmente nove pontos atrás do líder Barcelona, faltando sete rodadas para o fim no campeonato.

Ao ser questionado sobre as repercussões desta temporada frustrante, Arbeloa sugeriu que a 'Casa Blanca' não precisa de "uma grande revolução" para voltar a conquistar títulos já na próxima temporada.

Ele também se recusou a discutir seu futuro, garantindo que está focado unicamente na partida de terça-feira contra o Alavés.

"Temos sete jogos pela frente e temos que vencer todos", afirmou, admitindo que seu futuro, de qualquer forma, não depende dele.

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